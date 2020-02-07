Рисунки Василия Звонцова из коллекции Пушкинского заповедника представят на выставке в Москве

12:05, 07 февраля 2020, ПАИ

Почти 80 рисунков и офортов работы русского графика, народного художника РСФСР Василия Звонцова представит 7 февраля государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на выставке «Очарованный чудом» в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» — Русский Парнас» (Москва).

Жизнь и творчество мастера тесно переплетены с историей Пушкинского заповедника, отмечены крепкой дружбой с Гейченко, который как и Звонцов прошёл через Великую Отечественную. Василий Звонцов принимал непосредственное участие в художественном проектировании и оформлении восстанавливаемых экспозиций и объектов, стоял у истоков художественных практик студентов института имени Репина при Академии художеств, иллюстрировал сборники стихов Пушкина и книги Гейченко.

В фондах «Михайловского» хранится порядка трёхсот работ Звонцова. Это лучшая коллекция его графики в России.

Планируется, что выставка «Очарованный чудом» будет работать в музее «Остафьево» — Русский Парнас» до 31 марта.