Эксперт объяснил причину выбора псковичами загранпаспортов старого образца

17:41, 07 февраля 2020, ПАИ

Жители Псковской области отдают предпочтение оформлению заграничных паспортов старого образца, сообщила заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области Галина Кисс в рамках встречи с журналистами 7 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Причиной такой тенденции она видит «трудное финансовое положение» псковичей.

«Паспорт старого образца в два раза дешевле, но сроки оформления одинаковые как для старого, так и для нового образца загранпаспорта», - отметила Галина Кисс.

Срок оформления загранпаспорта составляет 1 месяц, если гражданин прибыл из другого региона – 3 месяца. Услуги по экспресс-оформлению паспорта нет, но законом предусмотрены случаи оформления в течение 3 дней. В частности, речь идет о случаях, когда тяжело заболели родственники, находящиеся в другой стране.

«Тогда гражданин может подать письменное ходатайство с объяснением причины спешки в выдаче загранпаспорта. Мы все рассматриваем, никого не оставляем без внимания», - добавила Галина Кисс.

Кроме того, многие страны отказывают в оформлении визы со старым загранпаспортом. К примеру, Украина требует наличие паспорта нового поколения для пересечения границы.

«Паспорт нового поколения более востребован в других странах, потому что он соответствует международным стандартам», - рассказала Галина Кисс.

По статистике, за 2019 год загранпаспорта старого образца оформили 8 тысяч 217 жителей, а паспорта нового образца – 7 248 человек.

Выдача и замена российских паспортов, а также оформление и выдача загранпаспортов являются самыми популярными услугами среди населения области. Далее в рейтинге услуг регистрационный учет и регистрация по месту жительства, регистрация по месту пребывания, снятие с регистрационного учета.