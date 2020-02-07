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Жители Невельского района увидели в небе НЛО

Жители Невельского района уверяют, что стали свидетелями полета над их местностью НЛО. Некий светящийся объект увидели вечером 6 февраля, информация об этом появилась в группе «Невель - Городской портал» в одной из социальных сетей.

«Примерно в 21:00 в деревне Сыроквашино мой отец вышел на улицу из-за сильного гула. В небе он увидел светящийся шар, от которого и исходил шум», - пояснил пользователь, отметив, что шар двигался по небу.

Жительница деревни Чернецово подтвердила слова автора поста, отметив, что тоже слышала гул в то же время.

«Не выходила на улицу, думала самолет», - добавила она.

Обращения журналистов Псковского агентства информации авторы постов оставили без ответа. Между тем в комментариях большинство пользователей усомнилось в том, что это мог быть неопознанный летающий объект. 

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