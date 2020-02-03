В Пскове проходят финалы областного этапа школьной баскетбольной лиги

20:01, 07 февраля 2020, ПАИ

В УСК «Олимп» в Пскове проходят финалы областного этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Псковской области и представлять свой регион в следующем этапе Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будут бороться команды юношей средней общеобразовательной школы из Новосокольников, школы № 1 города Остров, школы № 1 из Невеля, Естественно-математического лицея № 20 города Пскова и команды девушек из школы Новосокольников, школы № 1 из Острова, школы из Гдова, лицея №11 Великих Лук. Всего в чемпионате Псковской области в сезоне 2019-2020 гг. приняли участие 113 команд из 75 общеобразовательных организаций региона.

Накануне финальных поединков состоялась совместная пресс-конференция Председателя правления ШБЛ «КЭС-Баскет» Олимпийской чемпионки 1992 года по баскетболу Светланы Антиповой и Матвея Петрова, председателя Федерации баскетбола Псковской области. Встреча с журналистами прошла в Ледовом дворце. На сегодняшний день ШБЛ является самым масштабным соревнованием для школьников в Европе. В сезоне 2019-2020 гг. в проекте принимают участие более 18 000 школьных команд из 69 регионов России, а также Киргизии и Монголии. Для сезона 2019-2020 гг. выбран слоган «Поколение, которое помнит!». Проект реализуется 14 лет в России, 10 лет на территории Псковской области.

«Когда мы начинали 10 лет назад, мы и не могли мечтать, что это выльется в такой значимый и масштабный проект, объединяющий сотни мальчишек и девчонок, влюбленных в эту игру, а также делающий инъекцию баскетболом тем ребятам, кто не был знаком с игрой, - рассказал Матвей Петров. - Сегодня мы можем гордиться уровнем соревнования, его победителями и традициями. Эти десять лет помнят красивые победы и истории. Например, двое школьников из Псковской области ездили благодаря лиге на матч всех звезд НБА в США».

За 10 лет Псковская область получила от дирекции соревнования 3 298 мячей и 864 комплекта баскетбольной формы. Процесс не останавливается.

«Мы бережно относимся к каждому региону, который участвует в Школьной лиге. И очень рады за вас, что вы наконец дождались у себя проведения окружных соревнований по Северо-Западу, - отметила Светлана Антипова. - Мы все действительно рады делать общее дело, и очень хорошо, что мы влияем и на развитие массового спорта, а кому-то даем и путевки в профессиональный спорт. Лучшие пятерки сезона проходят стажировки в профессиональных клубах».

Команды-победительницы в марте 2020 года примут участие в финале чемпионата Северо-Западного федерального округа, который впервые пройдёт в Пскове с 17 по 21 марта 2020 года. Команды Северо-Запада будут бороться за право сыграть в Суперфинале и стать обладателями главного приза – поездки на «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.