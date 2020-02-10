Первые заявки поступили на конкурс по формированию нового состава Молодёжного совета при главе Пскова

11:11, 10 февраля 2020, ПАИ

Первые десять заявок поступили на конкурс по формированию нового состава Молодёжного совета при главе Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявку можно присылать в печатном виде в Псковскую городскую Думы (Некрасова, 14 кабинет №2,3 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) или же в электронном виде на почту mezchpskov@duma.pskov.ru с пометкой в теме письма «Конкурс в Совет».

Документы на конкурс принимаются до 13 февраля. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Пскова.

Для участия необходимо:

- личное заявление о вхождении в состав Совета (в свободной форме);

- фотография 3*4;

- справка-объективка (по форме 1).

Конкурс будет проходить в форме собеседования на тему «Развитие молодежной политики Пскова». По результатам собеседования конкурсная комиссия выставит рейтинговые баллы кандидатам от 1 до 5, оценивая актуальность предложений по развитию молодежной политики, новаторской идеи, а также их соответствие современной ситуации в сфере молодежной политики Пскова. Авторы инициатив, получивших наиболее высокую оценку, войдут в состав Молодёжного совета и смогут проявить себя и принять деятельное участие в жизни города.

В состав конкурсной комиссии включены депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева и Сергей Мусиенко, управляющий делами гордумы Анна Ефимова и другие сотрудники аппарата Думы.