0
13:41
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
12:42
Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России
12:12
Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»
11:31
6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам
11:02
Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»
10:40
«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте
09:50
Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России
Еще новости
Общество

Первые заявки поступили на конкурс по формированию нового состава Молодёжного совета при главе Пскова

Первые десять заявок поступили на конкурс по формированию нового состава Молодёжного совета при главе Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявку можно присылать в печатном виде в Псковскую городскую Думы (Некрасова, 14 кабинет №2,3 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) или же в электронном виде на почту mezchpskov@duma.pskov.ru с пометкой в теме письма «Конкурс в Совет».

Документы на конкурс принимаются до 13 февраля. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Пскова.

Для участия необходимо:

- личное заявление о вхождении в состав Совета (в свободной форме);

- фотография 3*4;

- справка-объективка (по форме 1).

Конкурс будет проходить в форме собеседования на тему «Развитие молодежной политики Пскова». По результатам собеседования конкурсная комиссия выставит рейтинговые баллы кандидатам от 1 до 5, оценивая актуальность предложений по развитию молодежной политики, новаторской идеи, а также их соответствие современной ситуации в сфере молодежной политики Пскова. Авторы инициатив, получивших наиболее высокую оценку, войдут в состав Молодёжного совета и смогут проявить себя и принять деятельное участие в жизни города.

В состав конкурсной комиссии включены депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева и Сергей Мусиенко, управляющий делами гордумы Анна Ефимова и другие сотрудники аппарата Думы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
10 февраля 2020
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России
10 февраля 2020
Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России
Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»
10 февраля 2020
Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»
6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам
10 февраля 2020
6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам
Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»
10 февраля 2020
Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»
«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте
10 февраля 2020
«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте
Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России
10 февраля 2020
Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России
Жилой дом сгорел в Красногородске
10 февраля 2020
Жилой дом сгорел в Красногородске

Идет загрузка...