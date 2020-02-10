Первые заявки поступили на конкурс по формированию нового состава Молодёжного совета при главе Пскова
Первые десять заявок поступили на конкурс по формированию нового состава Молодёжного совета при главе Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Заявку можно присылать в печатном виде в Псковскую городскую Думы (Некрасова, 14 кабинет №2,3 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) или же в электронном виде на почту mezchpskov@duma.pskov.ru с пометкой в теме письма «Конкурс в Совет».
Документы на конкурс принимаются до 13 февраля. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Пскова.
Для участия необходимо:
- личное заявление о вхождении в состав Совета (в свободной форме);
- фотография 3*4;
- справка-объективка (по форме 1).
Конкурс будет проходить в форме собеседования на тему «Развитие молодежной политики Пскова». По результатам собеседования конкурсная комиссия выставит рейтинговые баллы кандидатам от 1 до 5, оценивая актуальность предложений по развитию молодежной политики, новаторской идеи, а также их соответствие современной ситуации в сфере молодежной политики Пскова. Авторы инициатив, получивших наиболее высокую оценку, войдут в состав Молодёжного совета и смогут проявить себя и принять деятельное участие в жизни города.
В состав конкурсной комиссии включены депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева и Сергей Мусиенко, управляющий делами гордумы Анна Ефимова и другие сотрудники аппарата Думы.