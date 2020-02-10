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Общество

Митинг в честь годовщины смерти поэта Пушкина прошел в Пскове

Памятный митинг по случаю 138-й годовщины со дня гибели великого русского поэта Александра Пушкина прошел 10 февраля в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, у монумента «Пушкин и крестьянка» собрались члены регионального отделения Союза писателей России, педагоги и школьники образовательных учреждений города.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На митинге звучали стихи Александра Пушкина, а также произведения других поэтов, написанные в его честь. Выступающие говорили о трагической судьбе гения русской литературы и значении его творчества для русской литературы.

 «Почти 200 лет нет с нами великого русского поэта, но поэзия его жива и будет жить, пока мы живы, пока есть наша любимая Россия», — отметил член регионального отделения Союза писателей России Иван Иванов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В этот день в память о великом поэте мероприятия проходят и в других муниципальных образованиях, в первую очередь — в Пушкинских Горах. В Святогорском Свято-Успенском монастыре прошла традиционная заупокойная лития на могиле Александра Пушкина. Служба началась в 14.45 — именно в это время в 1837 году перестало биться сердце поэта.

В честь годовщины все мемориальные усадьбы, в том числе музейный комплекс в деревне Бугрово, несмотря на выходной день, будут работать до 17 часов. Кроме того, в 16 часов в малом зале Научно-культурного центра пройдет моноспектакль российского актера Олега Пальмова «Выстрел».

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