Выпускной экзамен школы звонарей пройдет в Пскове 16 февраля

22:38, 10 февраля 2020, ПАИ

Очередной выпускной экзамен школы звонарей пройдет в храме святых Жен-Мироносиц в Пскове 16 февраля в 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Сначала итоговые испытания начнутся с проверки теоретических знаний, а затем выпускники продемонстрируют свое мастерство на специальной передвижной звоннице.

На экзамене могут присутствовать все желающие. Кроме этого, будет возможность записаться в следующий набор в школу звонарей. Подробности по телефону +79179364706.

Вручение дипломов состоится после божественной литургии 23 февраля.