Какие меры профилактики гриппа и простуды наиболее действенны — расскажет ПАИ-live
Главный вирусолог Псковской области, главный врач Центра СПИД Псковской области Ирина Сивачева станет гостем проекта ПАИ-live 11 февраля.
В рамках прямого эфира планируется обсудить вопросы профилактики в период сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ, оценить народные методы самолечения, рассказать о правильном использовании медицинской маски.
Не останется без внимания и ситуация с коронавирусом — как повысить иммунитет, какие препараты могут помочь ребенку или пожилому человеку в профилактических целях.
Задать свои вопросы гостю можно уже сейчас здесь >>>.
Начало эфира — 16:00.