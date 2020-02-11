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Общество

Какие меры профилактики гриппа и простуды наиболее действенны — расскажет ПАИ-live

Ирина Сивачева станет гостем ПАИ-live 11 февраля. Фото: Андрей Степанов.

Главный вирусолог Псковской области, главный врач Центра СПИД Псковской области Ирина Сивачева станет гостем проекта ПАИ-live 11 февраля.

В рамках прямого эфира планируется обсудить вопросы профилактики в период сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ, оценить народные методы самолечения, рассказать о правильном использовании медицинской маски.

Не останется без внимания и ситуация с коронавирусом — как повысить иммунитет, какие препараты могут помочь ребенку или пожилому человеку в профилактических целях.

Задать свои вопросы гостю можно уже сейчас здесь >>>.

Начало эфира — 16:00.

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