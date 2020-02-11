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Общество

Суд присяжных могут распространить на все категории особо тяжких дел

В России предложили распространить суд присяжных на все категории особо тяжких дел. Верховный суд выступил с предложением включить в компетенцию суда присяжных также рассмотрение дел о преступлениях в сфере предпринимательства, сообщает ТАСС.

Исключение составят уголовные дела, содержащие гостайну. Под суд присяжных не попадут дела о шпионаже и государственной измене.

«Считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности», - отметил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, добавив, что российские суды имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.

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