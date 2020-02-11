Начался ПАИ-live по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11 февраля в рамках проекта ПАИ-live гостем прямого эфира стала главный вирусолог Псковской области, главный врач Центра СПИД Псковской области Ирина Сивачева.
Основной темой для беседы выбрана ситуация с ОРВИ и гриппом в регионе. На данный момент закрыты на карантин несколько групп в детских садах и классов в школах области.
Поговорим и о мерах профилактики.
Еще одним направлением станет коронавирус — стоит ли псковичам его опасаться.
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