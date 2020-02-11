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Общество

Более 200 пищеблоков в школах Псковской области пройдут модернизацию к следующему учебному году

В администрации Псковской области во вторник, 11 февраля, состоялось очередное заседание рабочей группы под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой по вопросам модернизации системы питания в учебных учреждениях региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на мероприятии были подведены предварительные итоги мониторинга состояния пищеблоков в школах.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Вера Емельянова акцентировала особое внимание собравшихся, что организация школьного питания в новом формате является одной из ключевых задач, поставленных перед регионом. «Администрация Псковской области уже направила в Министерство просвещения РФ финансовую заявку для обеспечения учеников младших классов бесплатным горячим питанием. В ближайшее время до региона будут доведены лимиты, поэтому с 1 сентября мы уже сможем полноценно исполнить свои обязательства», — отметила она.

Председатель регионального Комитета по образованию Александр Седунов в свою очередь заметил, что с 1 сентября появится возможность в полном объеме обеспечивать младшие классы горячим питанием. В то же время на персонал пищевых блоков возрастет нагрузка. Чтобы организовать процесс, ряду пищеблоков необходима модернизация, в том числе установка посудомоечных машин, а также другого кухонного оборудования.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Помимо федеральной и региональной поддержки муниципалитеты должны будут в своих бюджетах предусмотреть средства на ремонтные работы в учреждениях. В рамках выделенных на капитальный ремонт средств в рамках национального проекта «Образование» руководству районов предлагается разрабатывать проекты документации с расчетом на ремонт.

Еще одним вопросом для обсуждения стала организация питания в малокомплектных школах региона. На заседании рабочей группы рассмотрели отдельные случаи в Псковском, Гдовском и Плюсском районах. Представители муниципалитетов доложили, что на данном этапе доставка питания в учебные учреждения организована методом подвоза, в дальнейшем такая практика будет продолжена.

«Необходимо еще раз тщательно проанализировать состояние пищевых блоков, составить окончательный список необходимого оборудования и посуды в столовые, представить его губернатору. По итогам будет составлена региональная программа по модернизации пищевых блоков в учебных учреждениях. На эти цели мы сможем выделить высвобожденные средства, которые сейчас выделяются в качестве субсидии для обеспечения питания младших классов», — подвела итог заседания Вера Емельянова.

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