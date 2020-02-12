Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году

17:59, 12 февраля 2020, ПАИ

Почти 2,8 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в Пскове в 2020 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, ремонт пройдет по улицам Боровой и Черняховского.



Так, на улице Боровой отремонтируют около 1,9 км дорожного полотна, включая 136 метров примыкания с улицей Карбышева. На улице Черняховского ремонт затронет 881 метр улицы.

Подрядчику предстоят следующие работы: фрезеровка асфальтового покрытия, устройство основания из щебня, двух слоев дорожного покрытия, планирование и укрепление обочин, обустройство тротуаров и дорожек, автобусных остановок и газонов.

Срок окончания работ – 20 июля. Ремонт пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».