До смерти избивший приятеля в новогоднюю ночь житель Пскова проведет 7 лет в тюрьме

09:22, 13 февраля 2020, ПАИ

44-летнего жителя Пскова, до смерти избившего приятеля в новогоднюю ночь, приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

1 января 2019 года потерпевший праздновал Новый год в доме подсудимого, с которым выпивал спиртное. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки злоумышленник нанес несколько ударов кулаками, локтями, ногами и тупым предметом по голове, рукам и грудной клетке потерпевшего. Помимо этого, он избил приятеля колюще-режущим предметом, которым повредил малоберцовые артерии и вены. Потерпевший скончался в доме от массивной кровопотери.

Отмечается, что также суд взыскал с подсудимого 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда матери потерпевшего. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.