Музейные чтения памяти Семёна Гейченко стартовали в «Михайловском»

13:02, 13 февраля 2020, ПАИ

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XXIII февральские музейные чтения памяти Семёна Гейченко «Друзья святых пенатов» стартовали в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

По её словам, в программе конференции – двадцать докладов и сообщений. Перед собравшимися выступят сотрудники музеев, библиотек, высших учебных заведений, исследовательских институтов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Петергофа, Опочки, Пушкинских Гор.

Участниками чтений нынешнего года стали также сотрудники литературного музея А. С. Пушкина в имении Маркутье (Маркучяй) в Вильнюсе (Литва). Первый день чтений начался со знакового события: директор государственного Пушкинского заповедника Георгий Василевич и руководитель музея в Маркучяй Надежда Петраускене подписали договор о сотрудничестве подведомственных им учреждений культуры.

Конференция будет работать в музее-заповеднике «Михайловское» в течение двух дней. Помимо пленарных заседаний их участники, докладчики и слушатели, посетят вечер памяти псковского художника-графика Валентина Васильева и презентацию специального номера международного журнала «Литературные знакомства», посвящённого 80-летию псковского литератора, писателя и критика Валентина Курбатова, присоединятся к заупокойной службе на городище Воронич, где похоронены С. С. и Л. Д. Гейченко, побывают на экскурсиях во всех мемориальных музеях-усадьбах Пушкинского заповедника.