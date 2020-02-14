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Общество

Баня появится в новом микрорайоне на Запсковье

Фото Дарьи Хватковой

В Пскове в новом микрорайоне на улице Юности построят баню, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Для реализации этого инвестиционного проекта администрации Псковской области уже предоставлен земельный участок на улице Юности. Также рассматривается возможность включения в список инвестпроектов строительство торгового объекта и рынка на той же улице.

Также в новом микрорайоне планируется возвести 13 многоквартирных домов высотой в 7-9 этажей. На первых этажах новостроек смогут разместиться офис врачей общей практики и опорный пункт полиции. Проект предусматривает строительство детского сада и школы.

Строители уже приступили к возведению четырёх многоэтажек, которые будут сданы в декабре. 

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