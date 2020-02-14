Баня появится в новом микрорайоне на Запсковье

17:06, 14 февраля 2020, ПАИ

В Пскове в новом микрорайоне на улице Юности построят баню, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Для реализации этого инвестиционного проекта администрации Псковской области уже предоставлен земельный участок на улице Юности. Также рассматривается возможность включения в список инвестпроектов строительство торгового объекта и рынка на той же улице.

Также в новом микрорайоне планируется возвести 13 многоквартирных домов высотой в 7-9 этажей. На первых этажах новостроек смогут разместиться офис врачей общей практики и опорный пункт полиции. Проект предусматривает строительство детского сада и школы.

Строители уже приступили к возведению четырёх многоэтажек, которые будут сданы в декабре.