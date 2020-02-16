В дар «Михайловскому» переданы книги, журналы, копии фильмов и автографы хранителя

15:15, 16 февраля 2020, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершили работу XXIII Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко «Друзья святых пенатов». Как рассказала Псковскому агентству информации представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева, в ходе заседаний были заслушаны и обсуждены 19 докладов и сообщений - литературоведческих, историко-краеведческих, методических. Среди них были и презентации двух фильмов: первый — о лейб-медике, хирурге Николае Арендте, пытавшемся спасти смертельно раненого Пушкина, и о его потомке, также враче, нейрохирурге Андрее Арендте; второй — о живописце Дмитрии Бучкине, чьи работы есть, в том числе, и в фондах «Михайловского».

Участники чтений передали в дар музею книги, журналы, копии фильмов, автографы Семена Гейченко. Познакомиться материалами чтений можно будет в ближайших выпусках научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

Обсуждались участниками и новые проекты. Например, о создании новых маршрутов, в том числе и пешеходных, а также совместных выставок.