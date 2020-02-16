Гаражный проезд в Пскове расширят и отремонтируют

16:38, 16 февраля 2020, ПАИ

Гаражный проезд в Пскове в ближайшем будущем станет полноценной альтернативой части Рижского проспекта – от улицы Рокоссовского до улицы Шестака. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе программы «Лицом к городу».

Он уточнил, что в 2020 году запланированы ремонтные работы данного проезда – его расширение, ремонт асфальтового покрытия, создание тротуаров. «Мы прекрасно понимаем, что микрорайон застраивается, Рижский проспект загружен, и мы его таким образом разгрузим», - рассказал глава администрации.

В настоящее время на Рижском проспекте на данном участке наблюдаются пробки в будни в утренние часы. Транспорт в большом количестве устремляется из спального района в центр города. Гаражный проезд может позволить отвести часть автомобильного потока Дальнего Завеличья на улицу Юбилейную, минуя Рижский проспект.