Пробки прогнозируются в центре Пскова из-за автомобильной аварии

17:05, 20 февраля 2020, ПАИ

В Пскове на Октябрьской площади столкнулись два автомобиля: Renault и LADA XRAY, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожная авария произошла на кольце. Машины не получили серьёзных повреждений, и, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В настоящий момент на этом участке дороги движение затруднено. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Прогнозируется, что из-за дорожной аварии в центре города образуются пробки в сторону Запсковья и Завеличья из центра города.