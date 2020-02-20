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Пробки прогнозируются в центре Пскова из-за автомобильной аварии

В Пскове на Октябрьской площади столкнулись два автомобиля: Renault и LADA XRAY, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожная авария произошла на кольце. Машины не получили серьёзных повреждений, и, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В настоящий момент на этом участке дороги движение затруднено. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Прогнозируется, что из-за дорожной аварии в центре города образуются пробки в сторону Запсковья и Завеличья из центра города.

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