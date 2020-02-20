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Общество

Состязания для мужчин устроят в Бугрово 22-23 февраля

Мужские гуляния-состязания «…Красавцы молодые, великаны удалые…» пройдут в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 22 и 23 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Всех участников ожидают традиционные игры, в числе которых «Бабки» и «Кубарь», местные частушки, пляска-драка «Под Сумецкого» (знаменитый псковский наигрыш) и многое другое. Отмечается, что задания позволят проявить мужчинам «богатырскую» силу и сноровку вкупе с природной смекалкой.

Начнутся мероприятия в 16:00 на мельничном дворе в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово Пушкиногорского района. Заявки для участия в празднике можно сделать по телефонам  8 (811-46) 2-23-21 или (811-46) 2-18-15.

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