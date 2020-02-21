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Общество

Автомобиль под управлением женщины вылетел в кювет в Опочецком районе

Фото из группы «Псков ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль под управлением женщины вылетел в кювет в Опочецком районе 20 февраля, сообщается в группе «Псков ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы «Псков ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорожная авария произошла около 10:00 вблизи деревни Барабаны. Женщина за рулем не смогла справится с управлением транспортного средства при обгоне, и автомобиль съехал в кювет.

Фото из группы «Псков ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате дорожного-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобиль был вывезен при помощи эвакуатора.

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