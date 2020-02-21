Случай повторного заражения коронавирусом зарегистрирован в Китае

14:37, 21 февраля 2020, ПАИ

Случай повторного заражения коронавирусом зарегистрирован в китайской провинции Сычуань, сообщает газета People's Daily.

Пациента выписали из больницы в начале января, и после выписки он находился на домашнем карантине и никуда не ходил. Через десять дней ему провели повторный тест для выявления вирусной нуклеиновой кислоты, и результат оказался положительным. Пациента и его семью забрали соответствующие структуры, в их доме провели дезинфекцию.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, выздоровели 18 264.

