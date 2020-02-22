Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове (ФОТО)

09:17, 22 февраля 2020, ПАИ

22 февраля около часа ночи на Рижском проспекте в Пскове сбили женщину. Все произошло вблизи кафе «Березка», передает корреспондент Псковского агентства информации. Псковичка переходила дорогу на мигающий сигнал светофора.

Как рассказали очевидцы случившегося, женщина двигалась достаточно медленно, но внезапно, перед близко идущей машиной побежала через дорогу. Водитель легкового автомобиля не успел среагировать и зацепил женщину боковым зеркалом.

«Женщина вначале не реагировала. Просто лежала на дороге. Потом оказалось, что она находится в состоянии алкогольного опьянения», - поделились очевидцы.

На место быстро прибыли сотрудники Гоавтоинспекции, МЧС, медики.

Женщину с места происшествия увезли в карете скоро помощи.