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Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове (ФОТО)

22 февраля на Рижском проспекте в Пскове на пешеходном переходе сбили женщину. Фото: ПАИ.

22 февраля около часа ночи на Рижском проспекте в Пскове сбили женщину. Все произошло вблизи кафе «Березка», передает корреспондент Псковского агентства информации. Псковичка переходила дорогу на мигающий сигнал светофора.

Очевидцы настаивают: женщина буквально выскочила перех машиной. Фото: ПАИ.

Как рассказали очевидцы случившегося, женщина двигалась достаточно медленно, но внезапно, перед близко идущей машиной побежала через дорогу. Водитель легкового автомобиля не успел среагировать и зацепил женщину боковым зеркалом.

Очевидцы предполагают, что пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Фото: ПАИ.

«Женщина вначале не реагировала. Просто лежала на дороге. Потом оказалось, что она находится в состоянии алкогольного опьянения», - поделились очевидцы.

ДТП на Рижском проспекте произошло в районе кафе "Березка" Фото: ПАИ.

Пострадавшую зацепило боковым зеркалом со стороны водителя. Фото: ПАИ.

На место ДТП на Рижском проспекте прибыли медики, сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. Фото: ПАИ.

На место быстро прибыли сотрудники Гоавтоинспекции, МЧС, медики.

Женщину с места происшествия увезли в карете скоро помощи.

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