Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек

09:31, 22 февраля 2020, ПАИ

За последние сутки зафиксировано 109 новых смертей от коронавируса в Китае. Всего количество жертв достигло 2 345 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Выздоровели 20 659 человек. Общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 75 891 человек. Состояние более чем 11 тысяч человек медики оценивают как тяжелое. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в провинции Хубэй, именно здесь была зафиксирована вспышка коронавируса.

В России предприняты меры по недопущению распространения вируса. Закрыты границы, ограничивается количество массовых мероприятий, вводятся карантинные режимы в крупных городах.

В Псковской области в медучреждениях проведены занятия с персоналом, сделаны запасы медицинских препаратов.

Медики рекомендуют чаще мыть руки, не трогать руками глаза, нос и рот. Высыпаться, хорошо и полноценно питаться, не курить.