В Опочке иномарка насмерть сбила пешехода

11:09, 22 февраля 2020, ПАИ

На пересечении улицы Коммунальной с улицей Ленина в Опочке (Псковская область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Наезд на пешехода зафиксирован 22 февраля около 7:50, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

«Водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» сбил мужчину, 1978 года рождения, который находился на обочине проезжей части», - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пешеход погиб.

По предварительной информации, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

Проводится проверка.

В Пскове 22 февраля около часа ночи ДТП произошло на Рижском проспекте. Легковая автомашина сбила женщину на пешеходном переходе. Видео и фото с места происшествия здесь >>>.