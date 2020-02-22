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Происшествия

В Опочке иномарка насмерть сбила пешехода

На пересечении улицы Коммунальной с улицей Ленина в Опочке (Псковская область) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Наезд на пешехода зафиксирован 22 февраля около 7:50, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

«Водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» сбил мужчину, 1978 года рождения, который находился на обочине проезжей части», - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пешеход погиб.

По предварительной информации, у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

Проводится проверка.

В Пскове 22 февраля около часа ночи ДТП произошло на Рижском проспекте. Легковая автомашина сбила женщину на пешеходном переходе. Видео и фото с места происшествия здесь >>>

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