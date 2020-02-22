«Тридцатый» по Коммунальной и «одиннадцатый» до кольца: Несколько автобусных маршрутов в Пскове могут измениться

14:18, 22 февраля 2020, ПАИ

В Пскове рассматривается возможность внесения изменений в маршруты городских автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Так, предполагается запустить общественный транспорт к улицам Никольская и Владимирская.

Запустить маршрут №30 (Рокоссовского – Юности) через улицу Коммунальную, Юбилейную, а далее по Рижскому проспекту.

«В целях исключения задвоения нумерации городских автобусов предлагается изменить номер маршрута №14т «ул. Балтийская - ул. Трохина» на №54 и продлить его по Рижскому проспекту до остановки «Поворот на совхоз Родина» (ТРК «Фьорд Плаза»)», - пояснили в комитете и добавили, что в планах заезды в утренние и вечерние часы на улицу Венскую, а также в Паклино.

Эксперты обсуждают возможность запуска нового маршрута «Вокзал – Псковкирпич» - от железнодорожного вокзала с выездом на Крестовское шоссе, улицы Германа, Декабристов, Железнодорожную, Советску, микрорайон «Псковкирпич», заезд в «Череху» и далее. «Этим же маршрутом предполагается заезд к остановке «Онкодиспансер». Перевозку планируется осуществлять автобусами малого класса», - добавили в комитете.

Автобусы №11 «Вокзал – Архив» пойдут от улицы Звездной по улице Труда направо до кольца, а уже оттуда вернутся на привычный маршрут. «В связи с этим необходимо будет перенести автобусную остановку «Звездная улица (остров)» ближе к дому №1 по проспекту Энтузиастов и выполнить устройство новой автобусной остановки «Микрорайон №12» в районе ТРК «Рубин» по улице Труда», - пояснили эксперты.

Детально вопросы будут обсуждать 27 февраля на заседании общественного совета.