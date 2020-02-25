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Общество

Псковский цирк принял участие в международном конкурсе циркового искусства в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в Доме молодёжи «Атлант» прошел открытый международный конкурс циркового искусства «Все начинается с мечты». Участие в нем принял народный самодеятельный коллектив - студия циркового искусства «Псковский цирк».

Псковичи представили 3 номера: групповые жонглеры, скакалка и антипод Барыня. Команда прошла в финал и приняла участие в гала-концерте. Участникам вручили дипломы и благодарственные письма. В номинации Антипод Барыня «Псковский цирк» стал лучшим и получил диплом лауреатов 1 степени.

В конкурсе принимали участие 48 цирковых студий из городов Санкт-Петербург, Южноуральск, Тверь, Смоленск, Выборг, Вологда, Череповец, Калининград. Кроме того, были участники и из других стран – Белоруссии и Латвии. Взыскательному жюри представили 152 номера. 

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