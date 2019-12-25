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Маркет

Доставка товаров через сервис «Бандеролька»

Ранее оригинальная продукция многих производителей, купить которую можно было только в США, была недоступной для жителей СНГ. Проблему представляла доставка из Америки, поскольку на тот момент сервисы, готовые предоставить соответствующую услугу, отсутствовали. С появлением компании «Бандеролька» ситуация разрешилась сама собой. Теперь купленные в интернет-магазинах США и Европы товары можно получить на территории СНГ без проблем!

О сервисе

«Бандеролька» - это крупнейший мейлфорвардер с опытом работы в сфере доставки товаров из-за рубежа более 9 лет. Работа сервиса построена на основе уникального метода Qwintry Air, разработанного сотрудниками компании для качественной и безопасной организации процесса доставки заказов клиентам. «Бандеролька» осуществляет доставку товаров через автоматизированные склады, поэтому путаница или утеря товаров исключена.

Используя услуги сервиса «Бандеролька», можно совершать покупки не только в американских и европейских интернет-магазинах, но и на сайте всемирно известного интернет аукциона eBay. Все заказанные через онлайн сервис товары доставляются до двери клиента курьером. Также возможен самовывоз заказов в пунктах выдачи посылок.

Как оформить услугу доставки?

Чтобы начать пользоваться услугами компании, необходимо зарегистрироваться на сайте сервиса «Бандеролька». После завершения процесса авторизации клиент получает персональный адрес в США и Германии, пользуясь которым, он сможет покупать товары в интернет-магазинах Европы и Америки. Управление посылками также будет осуществляться посредством аккаунта на сайте «Бандерольки». После оплаты товар прибывает на один из складов компании (срок доставки обычно оговаривает продавец в момент совершения покупки). Отслеживать посылку можно будет при помощи трекинг-номера.

Если вы являетесь новичком в шопинге в зарубежных магазинах, пополните баланс и воспользуйтесь специальной услугой «Помощь при покупке».

После прибытия заказа на склад «Бандерольки» необходимо заказать доставку посылки домой. Для этого необходимо в личном кабинете заполнить декларацию и выбрать приемлемый метод доставки.

Используя услуги сервиса, можно купить в зарубежных магазинах в режиме онлайн все что угодно: начиная от такой мелочи как оригинальный браслет Pandora, и завершая автомобильными запчастями.

Информация обо всех посылках, заказанных и оформленных через сервис «Бандеролька», будет храниться в личном кабинете. Для расчета стоимости услуги доставки необходимо знать вес посылки.

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