Более 16 тысяч рублей взыскали с псковских браконьеров рыбинспекторы за неделю

18:04, 25 февраля 2020, ПАИ

С 17 по 23 февраля в Псковской области рыбинспекторы выявили девять административных правонарушений, в результате были наложены штрафы на сумму в три тысячи рублей. Взыскать удалось из ранее выписанных штрафов 16,3 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, за неделю инспекторы также изъяли у нарушителей шесть незаконных орудий лова.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 86 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 219 тысяч 600 рублей.