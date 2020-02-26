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Общество

Псковский губернатор встретился с родственниками воинов 6-й роты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с родственниками бойцов 6-й роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. В рамках проведения памятных мероприятий, приуроченных к 20-летию подвига псковских десантников, делегация родственников отправилась в Москву. Перед поездкой с ними и встретился глава региона, о чем он рассказал на заседании оргкомитета 26 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Все обязательства выполнены, остался ряд частных просьб. Они касаются поступления одного из внуков матери погибшего десантника в кадетский корпус, вчера с заместителем министра оборона проговорил этот вопрос. Также с главой республики Башкортостан проговорили благоустройство могил погибших десантников», - сообщил Михаил Ведерников.

В ходе оргкомитета обсуждалась программа праздничных мероприятий, которые пройдут в Пскове, детали завершаемых работ на «Куполе» - это памятник бойцам в Черехе. Как рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, купол практически готов, осуществлен его монтаж. «Брусчатка практически полностью доложена, сегодня подключат к электроснабжению. Заменены светильники. Планируем, что завтра подрядчики покидают строительную площадку. Сегодня идет монтаж забора», - сообщил он.

Михаил Ведерников уточнил, что 27 февраля все работы получат комиссионную оценку.

По линии социальной защиты всем родственникам бойцов 6-й роты перечислены средства выделенной материальной помощи.

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