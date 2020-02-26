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Общество

В Порховском районе капитально ремонтируют мост

В Порховском районе на 11-ом километре автомобильной дороги Заозерье – Бродовичи – Дубье идёт капитальный ремонт моста через ручей. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, на эти цели из областного бюджета выделены около 36 млн рублей.

В настоящее время подрядчик ООО «Автомобильные дороги Пскова» завершает устройство временного моста. Параллельно производятся работы по погружению шпунтового ограждения в русло ручья. После этого подрядчик сможет приступить к возведению опор моста.

Проект предусматривает возведение монолитной железобетонной рамной конструкции моста длиной 18 метров с асфальтовым покрытием и барьерным и перильным ограждениями. Дорога, на которой находится мостт, относится к IV категории, расчетная скорость движения – 80 километров в час.

Согласно контракту, капитальный ремонт должен быть завершён до 31 августа 2020 года.

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