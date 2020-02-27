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Общество

Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове

Фото из Instagram археологического центра Псковской области.

В Пскове археологи обнаружили артефакты домонгольского периода - шиферные пряслица, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Шиферные пряслица – одна из типичных находок из слоя древнерусского времени. Они отличаются формой и цветом исходного материала из Овручского месторождения на территории современной Украины. Исчезают после начала татаро-монгольского нашествия из-за разрушения торговых связей между северо-западом и южными русскими землями. После XIII века пряслица стали изготавливать из глины или известняка.

Фото из Instagram археологического центра Псковской области.

По словам археологов, иногда на них встречаются личные знаки, надписи или почеркушки, очевидно сделанные владелицей.

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