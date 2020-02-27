Артефакты домонгольского периода нашли археологи в Пскове

09:36, 27 февраля 2020, ПАИ

В Пскове археологи обнаружили артефакты домонгольского периода - шиферные пряслица, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Шиферные пряслица – одна из типичных находок из слоя древнерусского времени. Они отличаются формой и цветом исходного материала из Овручского месторождения на территории современной Украины. Исчезают после начала татаро-монгольского нашествия из-за разрушения торговых связей между северо-западом и южными русскими землями. После XIII века пряслица стали изготавливать из глины или известняка.

По словам археологов, иногда на них встречаются личные знаки, надписи или почеркушки, очевидно сделанные владелицей.