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Политика

Сессию Псковской городской Думы начали с минуты молчания

Минутой молчания почтили депутаты Псковской городской Думы память героев 6-й роты 27 февраля.

«Сессия проходит накануне памятной даты — 20-летия гибели 6-й роты. 1 марта - 20 лет подвигу псковских бойцов», - отметила глава города Елена Полонская, открывая очередную 35-ю сессию гордумы.

И предложила послушать песню почетного гражданина города Пскова Николая Мишукова - это новое произведение, написанное специально к трагической дате. Песня получила название «6 рота», передает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках сессии парламентарии города планируют рассмотреть около 80 вопросов. В их числе изменения в структуре гордумы — депутаты намерены сократить количество комитетов.

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