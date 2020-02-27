Сессию Псковской городской Думы начали с минуты молчания
Минутой молчания почтили депутаты Псковской городской Думы память героев 6-й роты 27 февраля.
«Сессия проходит накануне памятной даты — 20-летия гибели 6-й роты. 1 марта - 20 лет подвигу псковских бойцов», - отметила глава города Елена Полонская, открывая очередную 35-ю сессию гордумы.
И предложила послушать песню почетного гражданина города Пскова Николая Мишукова - это новое произведение, написанное специально к трагической дате. Песня получила название «6 рота», передает корреспондент Псковского агентства информации.
В рамках сессии парламентарии города планируют рассмотреть около 80 вопросов. В их числе изменения в структуре гордумы — депутаты намерены сократить количество комитетов.