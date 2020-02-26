Псковские пловцы завоевали медали на Чемпионате в Сыктывкаре

16:33, 27 февраля 2020, ПАИ

В Сыктывкаре прошел Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа России по плаванию. Команда Псковской области, состоящая из 12 воспитанников СШОР по плаванию «Барс», завоевала награды. Победителями Чемпионата и победителями Первенства стали мастера спорта России по плаванию Станислав Домиенко на дистанциях «100 метров брасс» и «200 метров брасс» и Варвара Степанова на дистанции «100 метров брасс», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В копилке Станислава Домиенко серебро Первенства на дистанции «50 метров брасс». Варвара Степанова в Первенстве победила в брассе на трёх дистанциях: 50, 100 и 200 метров.

Мастер спорта России по плаванию Каролина Мордовцева победила в Чемпионате на дистанции «200 метров вольный стиль» и пришла к финишу второй на дистанции «100 метров вольный стиль». Мастер спорта России по плаванию Андрей Селягин стал серебряным призёром Чемпионата на дистанции «100 метров на спине» и бронзовым - на дистанции «200 метров на спине». Кандидат в мастера спорта Станислав Степанов занял второе место в Первенстве на дистанции «400 метров комплексное плавание».

В соревнованиях участвовали спортсмены из Псковской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской области, а также из Республик Карелия и Коми.