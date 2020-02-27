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Общество

В Санкт-Петербурге пройдет Общероссийский электоральный медиафорум 5-6 марта

Второй Общероссийский электоральный медиафорум пройдет 5-6 марта 2020 года в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступят Центральная избирательная комиссия России и Избирательная комиссия Леобласти при поддержке Российского фонда свободных выборов . Задача мероприятия - объединить усилия организаторов выборов и журналистов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЦИК.

Участниками форума станут представители СМИ, эксперты в области избирательного права и избирательного процесса, члены избирательных комиссий субъектов страны.

В программе - встречи с руководителями Центризбиркома РФ, панельные сессии и мастер-классы. Молодые журналисты смогут получить ответы на интересующие вопросы о выборах, пообщаться с признанными мастерами слова.

Первый общероссийский электоральный медиафорум прошел 28 февраля — 1 марта 2019 года в Москве. Участие в нем приняли представители более чем 60 средств массовой информации.

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