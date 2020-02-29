Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
Молодая женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове. Около полуночи 29 февраля на Рижском проспекте у дома №83 автомобиль ВАЗ-21099 сбил пешехода, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам очевидцев, пешеход шел по проезжей части в темной одежде, участок дороги не освещен и человека заметить было довольно сложно.
От полученных травм женщина скончалась до прибытия скорой помощи.
Впоследствии медики констатировали множественные травмы, не совместимые с жизнью.
Личность погибшей установлена, это жительница Пскова.
Водитель в момент дорожной аварии был трезв, сам вызвал сотрудников Госавтоинспекции и медиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Обстоятельства произошедшего выясняются.