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Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)

Молодую женщину сбила автомашина на Рижском проспекте в Пскове. Фото: Псковское агентство информации.

Молодая женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове. Около полуночи 29 февраля на Рижском проспекте у дома №83 автомобиль ВАЗ-21099 сбил пешехода, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Очевидцы настаивают - ДТП произошло из-за плохой освещенности участка дороги. Фото: Псковское агентство информации.

По словам очевидцев, пешеход шел по проезжей части в темной одежде, участок дороги не освещен и человека заметить было довольно сложно.

От полученных травм женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

От полученных травм женщина скончалась до прибытия медиков. Фото: Псковское агентство информации.

Впоследствии медики констатировали множественные травмы, не совместимые с жизнью.

Личность погибшей установлена, это жительница Пскова.

Водитель в момент дорожной аварии был трезв, сам вызвал сотрудников Госавтоинспекции и медиков, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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