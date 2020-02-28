День Победы не будут отмечать на Украине

12:02, 29 февраля 2020, ПАИ

Украина не намерена отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава МИД Вадим Пристайко, передает РИА Новости.

«Мы не собираемся праздновать 9 Мая. Мы, как и весь Европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», - сообщил глава ведомства в интервью телеканалу «Украина 24».

В настоящее время в стране отмечают День памяти и примирения. Выпадает он на 8 мая. И это традиция Западной Европы. Украина присоединилась к ней в 2015 году.

В стране существует запрет на советскую символику, к ней относится и георгиевская ленточка. За ее ношение граждан штрафуют.

В Москву на празднование 75-летия Победы прибудут главы 17 стран мира. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что Кремль направит приглашение и главе Украины Владимиру Зеленскому.