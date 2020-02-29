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Результаты медицинских исследований: Китайский коронавирус поражает легкие человека

Патологоанатомы обнародовали результаты вскрытия первого погибшего от коронавируса. Это 85-летний мужчина, он был госпитализирован в Китае в январе 2020 года. В период поступления в больницу у него диагностировали множественный инфаркт мозга, наблюдались повышенная температура, кашель и яд других симптомов, характерных для вирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

На десятый день поступления в медучреждение компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов в легких, спустя пару дней был получен результат о новом типе коронавируса, больному подтвердили диагноз COVID-2019.

На двадцатый день госпитализации при повторной томографии было зафиксировано распространение очагов инфекции в легких. На 28-й день мужчина скончался. В меджурнале причиной записали "пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность".

По итогам вскрытия выяснилось, что для коронавируса характерно повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол. Поражает ли вирус другие внутренние органы, эксперты не пояснили, сославшись на почтительный возраст умершего и состояние его здоровья.  Медики настаивают на необходимости дальнейших исследований.

На данный момент в Китае заразились коронавирусом около 79 тысяч человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 46 странах мира. За пределами Китая скончались 57 человек.

Выявлен первый случай повторного заражения.

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