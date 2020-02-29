Владимир Путин прибудет в Псков 1 марта и почтит память десантников 6-й роты

16:05, 29 февраля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин 1 марта прибудет в Псков и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти десантников 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции», - говорится в официальном сообщении.

В Пскове 29 февраля проходят репетиции памятных мероприятий. 30 июля 2018 года президент подписал Указ № 463 "О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников".

В соответствии с поручением губернатора Михаила Ведерникова родственникам погибших десантников оказана адресная помощь, осуществлены выплаты.

В 2000 году в результате противостояния боевикам, пытавшимся пройти через Аргунское ущелье погибли 84 псковских десантника. Выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них - посмертно, 68 - награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.