16:05
Владимир Путин прибудет в Псков 1 марта и почтит память десантников 6-й роты
14:09
Псковский губернатор пожелал жителям региона хороших выходных
09:48
Где в Псковской области находятся места концентрации ДТП
00:05
Сетевые «тролли» атаковали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
23:27
Пожарные продолжают проводить учения на улице Кузбасской дивизии в Пскове
23:14
Детский хоккейный турнир в память о 6-ой роте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:06
Главную икону ВДВ доставили в Псков
Еще новости
Общество

Владимир Путин прибудет в Псков 1 марта и почтит память десантников 6-й роты

В 2013 году Владимир Путин побывал в Пскове и почти память десантников 6-1 роты. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин 1 марта прибудет в Псков и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти десантников 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции», - говорится в официальном сообщении.

В Пскове 29 февраля проходят репетиции памятных мероприятий. 30 июля 2018 года президент подписал Указ № 463 "О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников".

В соответствии с поручением губернатора Михаила Ведерникова родственникам погибших десантников оказана адресная помощь, осуществлены выплаты.

В 2000 году в результате противостояния боевикам, пытавшимся пройти через Аргунское ущелье погибли 84 псковских десантника. Выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них - посмертно, 68 - награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

Версия для печати

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
Псковский губернатор пожелал жителям региона хороших выходных Посвященная 6-й роте выставка открылась в Пскове Главную икону ВДВ доставили в Псков Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне Спецгашение памятной открытки в честь 20-летия подвига десантников 6-й роты прошло в Пскове Бойцам 6-й роты установили бюсты в Великих Луках и в Струго-Красненском районе На фасаде дома по улице Индустриальной в Пскове установят мемориальную доску в память о Романе Соколове Детским хоккейным турнирном почтят память 6-й роты в Пскове Сессию Псковской городской Думы начали с минуты молчания Дорогу на кладбище «Орлецы» отремонтировали в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Владимир Путин прибудет в Псков 1 марта и почтит память десантников 6-й роты
29 февраля 2020
Владимир Путин прибудет в Псков 1 марта и почтит память десантников 6-й роты
Псковский губернатор пожелал жителям региона хороших выходных
29 февраля 2020
Псковский губернатор пожелал жителям региона хороших выходных
Сетевые «тролли» атаковали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
29 февраля 2020
Сетевые «тролли» атаковали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
Пожарные продолжают проводить учения на улице Кузбасской дивизии в Пскове
28 февраля 2020
Пожарные продолжают проводить учения на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Детский хоккейный турнир в память о 6-ой роте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 февраля 2020
Детский хоккейный турнир в память о 6-ой роте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Главную икону ВДВ доставили в Псков
28 февраля 2020
Главную икону ВДВ доставили в Псков
Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне
28 февраля 2020
Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
28 февраля 2020
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области

Идет загрузка...