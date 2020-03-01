Мемориальную доску десантнику 6-й роты откроют в Брянской области

12:02, 01 марта 2020, ПАИ

3 марта в 12:00 в Новозыбкове (Брянская область) откроют мемориальную доску Герою России, десантнику 6-й роты Александру Гердту. Её установят на здании педагогического колледжа, где учился герой, сообщает городской телеканал (Брянск).

Александр Гердт родился в 1981 году в Казахстане. Спустя три года семья переехала в село Синий Колодец Брянской области. Здесь Александр Гердт окончил среднюю школу, а затем поступил в Новозыбковское педагогическое училище. Однако через год бросил учёбу и начал работать, чтобы помогать матери. В мае 1999 года был призван в армию. Службу проходил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С февраля 2000 года принимал участие в боевых действиях в Чечне. Погиб 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Будучи раненым, он продолжал стрелять из пулемета. Второе ранение в грудь оказалось смертельным. Последним усилием воли десантник метнул в набегавших боевиков гранату. Похоронен Александр Гердт на гражданском кладбище села Синий Колодец Брянской области. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.