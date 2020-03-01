0
11:28
ФОТОФАКТ: Жители Пскова пришли к памятнику 6-й роте
09:37
Губернатор показал макет идрицкого мемориала «Знамя Победы»
07:26
Памятные мероприятия в честь 20-летия подвига 6-й роты пройдут сегодня в Пскове
18:35
Маршрут от Пскова до Великих Лук проложили для своих зрителей журналисты телеканала «Звезда»
16:05
Владимир Путин прибудет в Псков 1 марта и почтит память десантников 6-й роты
14:09
Псковский губернатор пожелал жителям региона хороших выходных
09:48
Где в Псковской области находятся места концентрации ДТП
Еще новости
Общество

Мемориальную доску десантнику 6-й роты откроют в Брянской области

3 марта в 12:00 в Новозыбкове (Брянская область) откроют мемориальную доску Герою России, десантнику 6-й роты Александру Гердту. Её установят на здании педагогического колледжа, где учился герой, сообщает городской телеканал (Брянск).

Александр Гердт родился в 1981 году в Казахстане. Спустя три года семья переехала в село Синий Колодец Брянской области. Здесь Александр Гердт окончил среднюю школу, а затем поступил в Новозыбковское педагогическое училище. Однако через год бросил учёбу и начал работать, чтобы помогать матери. В мае 1999 года был призван в армию. Службу проходил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С февраля 2000 года принимал участие в боевых действиях в Чечне. Погиб 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Будучи раненым, он продолжал стрелять из пулемета. Второе ранение в грудь оказалось смертельным. Последним усилием воли десантник метнул в набегавших боевиков гранату. Похоронен Александр Гердт на гражданском кладбище села Синий Колодец Брянской области. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
ФОТОФАКТ: Жители Пскова пришли к памятнику 6-й роте Памятные мероприятия в честь 20-летия подвига 6-й роты пройдут сегодня в Пскове Игры боевых искусств открылись в Пскове Владимир Путин прибудет в Псков 1 марта и почтит память десантников 6-й роты Псковский губернатор пожелал жителям региона хороших выходных Посвященная 6-й роте выставка открылась в Пскове Главную икону ВДВ доставили в Псков Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне Спецгашение памятной открытки в честь 20-летия подвига десантников 6-й роты прошло в Пскове Бойцам 6-й роты установили бюсты в Великих Луках и в Струго-Красненском районе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ФОТОФАКТ: Жители Пскова пришли к памятнику 6-й роте
01 марта 2020
ФОТОФАКТ: Жители Пскова пришли к памятнику 6-й роте 1
Губернатор показал макет идрицкого мемориала «Знамя Победы»
01 марта 2020
Губернатор показал макет идрицкого мемориала «Знамя Победы»
Памятные мероприятия в честь 20-летия подвига 6-й роты пройдут сегодня в Пскове
01 марта 2020
Памятные мероприятия в честь 20-летия подвига 6-й роты пройдут сегодня в Пскове
Маршрут от Пскова до Великих Лук проложили для своих зрителей журналисты телеканала «Звезда»
29 февраля 2020
Маршрут от Пскова до Великих Лук проложили для своих зрителей журналисты телеканала «Звезда»
Владимир Путин прибудет в Псков 1 марта и почтит память десантников 6-й роты
29 февраля 2020
Владимир Путин прибудет в Псков 1 марта и почтит память десантников 6-й роты
Псковский губернатор пожелал жителям региона хороших выходных
29 февраля 2020
Псковский губернатор пожелал жителям региона хороших выходных
Сетевые «тролли» атаковали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
29 февраля 2020
Сетевые «тролли» атаковали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
Пожарные продолжают проводить учения на улице Кузбасской дивизии в Пскове
28 февраля 2020
Пожарные продолжают проводить учения на улице Кузбасской дивизии в Пскове

Идет загрузка...