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Президент о десантниках 6-й роты: Они показали, на что способен русский солдат

Концерт в память о десантниках 6-й роты 104-го полка 76-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии прошел в Пскове 1 марта в здании Дома культуры на территории воинской части, откуда бойцы уезжали в свою последнюю командировку. Среди почетных гостей – президент России Владимир Путин и родственники павших, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Молодые пацаны, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма как в годы, скажем, Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло и показали, на что способен русский солдат», - сказал он, обратившись к собравшимся.

«Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках. Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом. Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, к сожалению, было много, особенно в сложный переходный период. Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили», - подчеркнул Владимир Путин. 

Для собравшихся выступил Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

1 марта вспоминают 20-летие подвига бойцов 6-й роты в Аргунском ущелье. 90 десантников сдерживали натиск 2500 боевиков. Погибли 84 бойца. По разным оценкам, им удалось уничтожить от 400 до 600 бандитов.

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