Верховный главнокомандующий провёл смотр личного состава 104-го полка 76-й дивизии ВДВ

15:41, 01 марта 2020, ПАИ

Верховный главнокомандующий России, президент страны Владимир Путин провёл смотр личного состава 104-го полка 76-й дивизии ВДВ. Президент с трибуны поприветствовал военнослужащих полка, выстроившихся в парадные «коробки» на плацу, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Товарищи офицеры, сержанты и солдаты! Сегодня здесь на плацу, который был родным для 6-ой роты, мы вспоминаем отважных десантников, отдаем честь их мужеству и подвигу. Они встали на пути у сотен боевиков, приняли свое последнее сражение, свой последний бой, как настоящие герои, верные лучшим традициям боевого братства, которые свято хранят все поколения десантников», - сказал верховный главнокомандующий.

Владимир Путин подчеркнул, что крылатая пехота всегда в строю – там, где опасность и вызов, сложность и риск, где требуется мощь, стремительность, точность удара. «Вся история ВДВ – легендарные примеры храбрости, выучки, решительности. И 104-й полк, его солдаты и офицеры вписали в нее свои яркие страницы воинской доблести, ни раз проявляли высочайший профессионализм, никогда не жалели себя: ни в учении, ни в бою. Наш народ гордится вами и верит, что вы и впредь будете твердо стоять на страже интересов Родины», - сказал глава государства.

После этого десантники прошли маршем перед верховным главнокомандующим. Военнослужащие под аккомпанемент духового оркестра исполнили песни «Мы русские, с нами бог» и «Славься, славься». В завершение раздался колокольный звон с мини-колокольни, которую установили специально к памятной дате.

20 лет назад 6-я рота псковских десантников вступила в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.