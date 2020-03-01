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Общество

Владимир Путин пообщался с юнармейцами-помощниками проекта «Дорога памяти»

В Пскове 1 марта состоялась встреча президента России Владимира Путина с юнармейцами, помогающими в реализации проекта «Дорога памяти». Для их работы создан специальный пункт сбора информации об участниках Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

«Дорога памяти» - это проект министерства обороны. Он предполагает создание мультимедийного комплекса – галерею с тематическими залами в 1418 шагов – по количеству дней войны. Создана также единая база данных об участниках войны, загрузить туда фотографии могут родные ветеранов. Действуют такие пункты сбора информации во многих регионах России, есть такой и в Пскове.

Волонтеры рассказали главе государства, что на данный момент загружено более 849 тысяч фотографий, свыше 800 из них – в пункте на территории 104-го полка 76-й воздушно-десантной дивизии. «Например, сегодня мы загрузили на сайт данные о старейшем десантнике, ветеране ВДВ, гвардии полковнике Соколове Алексее Алексеевиче. Алексей Алексеевич прошел три войны, а с 1948 года был заместителем командира нашего полка, позже возглавил совет ветеранов», - сообщили волонтеры  Владимиру Путину.

Киирлл Сковорода - один из юнармейцев. Он рассказал президенту, что его работа в этом центра началась с изучения истории семьи.  «Мне захотелось узнать родословную своей семьи, генеалогическое древо и информацию о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне», - рассказал он. Его бабушка жила в блокадном Ленинграде, оба прадеда прошли войну, один из них участвовал в боях на Курской дуге и в битве за Днепр. «Я загрузил информацию о своих родственниках на сайд «Дорога памяти», я считаю, что это лишь малая часть того, что я могу сделать для них, потому что мы последнее поколение, которое застало живыми ветеранов великой Победы и на нас лежит огромная ответственность передать свои знания будущему подрастающему поколению», - сказал пскович.

«Ты можешь ими гордиться, достойные люди», - сказал президент.

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