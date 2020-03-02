Сайт с информацией о вылове редких видов рыб признали запрещенным по обращению порховичей
Прокуратура Порховского района признала запрещенным сайт с информацией о вылове редких видов рыб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
На сайте были размещены сведения, пропагандирующие вылов рыб, которые были занесены в Красную книгу, а также размещалась информация о способах и местах ловли редких видов рыб – стерляди и калуги. Данные действия могли привести к гибели и сокращению численности животного мира, подчеркнули эксперты.
Прокуратура признала размещенную на сайте информацию запрещенной.