У захоронения десантников 6-й роты в Пскове состоялся траурный митинг

13:10, 02 марта 2020, ПАИ

2 марта на кладбище «Орлецы» в Пскове, где покоятся десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, прошли торжественно-траурные мероприятия. Отдать дань памяти погибшим героям собрались их родные и близкие, командование дивизии, военнослужащие, горожане и официальные лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Траурный митинг начался с заупокойной литии, которую в память о погибших воинах-десантниках отслужил священник храма святого князя Александра Невского отец Александр.

Затем к присутствующим обратился заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Виктор Купчишин. Он напомнил, что ещё в 2018 году Президентом России был принят Указ о подготовке и проведении памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига десантников.

«В течение этого года по всей стране – в маленьких посёлках и в больших городах – проводились мероприятия в память о легендарных десантниках 6-й роты. Прошли они очень достойно и очень знаково. Особая атмосфера была в Пскове: очень по-доброму, по-хорошему тепло и как-то по-домашнему уютно проведены здесь памятные мероприятия», - отметил Виктор Купчишин.

Генерал-майор подчеркнул, что весь предстоящий год пройдёт под знаком памяти легендарной 6-й роты, 75-летия Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск. «Вечная память псковским десантникам, низкий поклон родителям», - сказал в завершение заместитель командующего ВДВ России.

От лица губернатора и депутатского корпуса регионального парламента к родным и близким погибших десантников обратился руководитель законодательного органа области Александр Котов: «Сегодня, точно также, как и 20 лет назад, и все последующие годы, мы собираемся здесь на кладбище для того, чтобы вспомнить воинов – наших земляков, геройски погибших в Аргунском ущелье. Огромное спасибо родителям за воспитание настоящих патриотов нашей Родины. На их примере мы, ныне живущие, и юное поколение должны учиться тому, как нужно любить нашу страну».

Председатель областного Собрания отметил значимость подвига, совершённого легендарной 6-й ротой. «Участие Президента России в памятных мероприятиях говорит о том, насколько подвиг, совершённый нашими земляками, важен для нашей страны. Светлая память погибшим. Мы должны быть достойны памяти наших земляков», - сказал Александр Котов.

Слова благодарности за внимание главы государства к родным и близким погибших бойцов 6-й роты прозвучали от заместителя главы города Пскова Владимира Воробьёва – отца Героя России, старшего лейтенанта, заместителя командира 6-й роты Алексея Воробьёва, погибшего в Аргунском ущелье.

«Более 18 часов продолжался тяжёлый, кровопролитный, неравный бой. И рота, умирая, победила. Пока у России есть такие сыновья, как 6-я рота и воины-разведчики 2-й бригады спецназа, Россия будет жить, Россия будет идти вперёд и развиваться. Нам никто не помешает, и никто нас не ослабит. Вечная память воинам, погибшим за веру, Отечество и народ», - сказал Владимир Воробьёв.

«Боль в сердце, слёзы на глазах. Нет наших товарищей сегодня в строю, - с этих слов начал своё выступление командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Игорь Каплий. - Мы гордимся нашими товарищами, чтим их память, уважаем традиции. Склоняю голову перед родными и близкими наших боевых товарищей. Мы с вами – единая семья».

Игорь Каплий заверил, что в сердце каждого, кто служит в дивизии, хранится память и гордость за героев-десантников легендарной 6-й роты.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, к могиле бойцов возложили цветы.

Добавим, 1 марта Псков посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к мемориалу «Купол» в Черёхе, где дислоцируется 104-го полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и встретился с родственниками погибших бойцов.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив около 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно. День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.