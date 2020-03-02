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Общество

Памятные мероприятия в честь 20-летия подвига бойцов 6-й роты прошли в муниципалитетах Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В Псковской области состоялись памятные мероприятия в честь 20-летия подвига бойцов 6-й роты. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

2 марта центральные мероприятия прошли в Пскове. В Троицком соборе, находящемся на территории Псковского кремля, состоялась поминальная литургия. В ней приняли участие родственники погибших бойцов. После этого на кладбище в Орлецах у захоронений героев прошел траурный митинг, в котором приняли участие представители органов исполнительной и законодательной властей области и города, а также командования ВДВ, руководство 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. На мероприятии также присутствовали военнослужащие и ветераны соединения, родители и близкие погибших бойцов. В честь павших бойцов была объявлена минута молчания, прозвучал гимн Российской Федерации. В завершении участники митинга возложила цветы к могилам, а военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем. В этот же день для членов семей погибших военнослужащих организовали экскурсии по городу Пскову.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В Псковском политехническом колледже в чего его выпускников, погибших при исполнении воинского долга, прошло тематическое мероприятие «Шаг в бессмертие».

В Великолукском центре патриотических инициатив им. А. Матросова прошел час мужества «Из душ наших вам не уйти никуда». А в Переслегинской гимназии прошло памятное мероприятие «Рота, шагнувшая в бессмертие». В образовательных учреждениях Порховского и Куньинского района также прошли уроки мужества и встречи школьников с воинами- интернационалистами. Воины-десантники героически погибли 20 лет назад на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только 6.

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