В Псковской области Сбербанк поддержит мероприятия к 75-летию Победы

20:00, 02 марта 2020, ПАИ

В Псковской области составят план мероприятий, которые будут поддержаны Сбербанком в рамках подготовки к 9 мая. Эта тема обсуждалась на встрече губернатора Михаила Ведерникова с заместителем председателя правления ПАО Сбербанк Олегом Ганеевым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Олег Ганеев рассказал, что в нескольких субъектах страны разрабатываются комплексы мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне при участии банка. Составить пакет мероприятий в Псковской области предложил он главе региона. Данная инициатива получила поддержку, план будет сформирован в ближайшее время.

Управляющий Псковским отделением Анна Тарасенко сообщила, что банком взято шефство над несколькими монументами павшим в годы войны бойцам на территории ряда районов. В ближайшее время будет проработан вопрос о включении в этот перечень еще ряда объектов в южной части региона. Стороны также обсудили организацию шествия «Бессмертный полк» в 2020 году.

Наряду с этим в рамках встречи поднимались вопросы введения социальных карт жителя Псковской области. «Начнем мы с расширения возможности использования регионального материнского капитала. Есть ряд направлений, по которым можно будет выделять средства. Выдаваться они будут в заявительной форме», - подчеркнул глава региона.

Говорили стороны о развитии цифровой среды в регионе, например, о создании «умных» остановок, внедрении систем оценки туристических потоков, поддержке малого и среднего бизнеса.