Уголовное дело возбудили по факту незаконного вылова рыбы в Псковской области
Уголовное дело возбудили по факту незаконного вылова рыбы в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
За неделю государственные инспекторы рыбоохраны выявили в регионе четыре административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов и выписали штрафов на 8 тысяч рублей.
Кроме этого, сотрудникам Росрыболовства удалось взыскать 39,5 тыс. рублей штрафов с псковских нарушителей.
Всего по Северо-Западу государственные инспекторы выявили 94 правонарушения и выписали штрафов на 332 тысячи 750 рублей.