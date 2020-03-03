Уголовное дело возбудили по факту незаконного вылова рыбы в Псковской области

09:37, 03 марта 2020, ПАИ

Уголовное дело возбудили по факту незаконного вылова рыбы в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За неделю государственные инспекторы рыбоохраны выявили в регионе четыре административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов и выписали штрафов на 8 тысяч рублей.

Кроме этого, сотрудникам Росрыболовства удалось взыскать 39,5 тыс. рублей штрафов с псковских нарушителей.

Всего по Северо-Западу государственные инспекторы выявили 94 правонарушения и выписали штрафов на 332 тысячи 750 рублей.