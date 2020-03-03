Наталья Плявинская: Мы абсолютно уверены во всех получателях президентских грантов

11:31, 03 марта 2020, ПАИ

«Мы абсолютно уверены во всех 19 получателях президентских грантов», - заявила руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире проекта ПАИ-live.

По её словам, многие получатели прошли публичную предзащиту проектов перед тем как подавать заявку на конкурс. «Публичная защита - это новая добровольная практика, которая появилась в прошлом году. С её помощью можно получит обратную связь от экспертов, подсказку, как доработать свой проект», - отметила Наталья Плявинская, добавив, что в грантовую систему довольно сложно пробиться организациям-однодневкам.

Руководитель управления отметила, что проекты-победители охватывают разные сферы жизни от экологии и литературы до поиска пропавших людей. «Впервые у нас такое многообразие сильных проектов. И впервые псковский проект получил грант в размере 7 млн рублей. Раньше такой суммы никогда не было. Речь идёт о проекте Красного креста относительно досуга для пожилых, детей войны. Это такой вот клуб по интересам. Там достаточно много мероприятий, в том числе с молодёжью, чтобы не терялась связь поколений. Причём в этом году большая часть проектов рассчитана как раз не на Псков, а на районы», - обратила внимание Наталья Плявинская.

Она также рассказала, что на базе проектного офиса «Команды-2018» регулярно проходят проектные школы для желающих принять участие в распределении грантов. «Проектная школа — это бесплатно, нужно только зарегистрироваться. Если вы приходите с идеей, вам помогу трансформировать её в проект», - подытожила Наталья Плявинская.