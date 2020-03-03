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Общество

Бюст погибшему бойцу 6-й роты Алексею Храброву открыли в Пушкинских Горах

Фото газеты "Пушкинский край"

Бюст гвардии рядовому 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии воздушно-десантных войск кавалеру Ордена Мужества (посмертно) Алексею Храброву установили в Пушкинских Горах, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации председатель районного Собрания депутатов Николай Иванов.

Фото газеты "Пушкинский край"

Торжественная церемония открытия бюста состоялась 3 марта на улице Новоржевской, от которой берёт начало улица имени Алексея Храброва. На мероприятие прибыла мать Алексея Людмила Воротилина из деревни Стречно. Глава Пушкиногорского района Александр Баранов вручил ей букет белых роз и поблагодарил за воспитание сына-героя.

Право открыть бюст предоставили Александру Баранову и депутату Псковского областного Собрания депутатов Игорю Дитриху. 

Фото газеты "Пушкинский край"

На торжественном митинге присутствовали около 500 человек - близкие погибшего героя, бывшие воины-десантники, жители района и военнослужащие из Островского гарнизона, которые обеспечили почётный караул у бюста, возложили гирлянду Воинской славы и дали несколько ружейных залпов. Затем военные прошли торжественным маршем под звуки духового оркестра.

Фото газеты "Пушкинский край"

Собравшиеся почтили память погибшего героя минутой молчания, а священники Свято-Успенского Святогорского монастыря провели литию в память о погибших в Чечне десантниках 6-й роты. 

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