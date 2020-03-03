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Общество

В Дедовичах открыли бюст погибшему бойцу 6-й роты Сергею Бакулину

3 марта в Дедовичах на территории школы №2 был открыт бюст гвардии младшего сержанта, пулеметчика войсковой части 32512, 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой гвардейской десантной дивизии воздушно-десантных войск Сергея Бакулина, сообщает газета «Коммуна».

В мероприятии приняли участие солдаты и офицеры псковской дивизии, учащиеся школ поселка, студенты техникума, сотрудники Псковской ГРЭС, а также местные жители. Бюст открыли военнослужащие в отставке Леонид Дербенцов и Виктор Иванов вместе с одиннадцатиклассниками Дмитрием Филипповым и Ильей Кобелевым.

Обращаясь к матерям десантников Софии Бакулиной и Любови Мельник (мамы Вячеслава Мельника), глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев поблагодарил их за воспитание сыновей, погибших при исполнении воинского долга, пообещав чтить память и на их примере воспитывать подрастающее поколение.

Жители поселка Дедовичи почтили память погибших десантников минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

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